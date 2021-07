Enrico Motta e il padre Andrea saranno ricordati anche quest’anno a Francavilla Bisio, il paese dove vivevano, grazie al memorial a loro dedicato dalle associazioni CamminaNovi e Novi running con il patrocinio del Comune, giunto alla seconda edizione. Il 22 luglio si terrà infatti la corsa podistica Giro dei Piani di Francavilla, dedicato al giovane diciottenne scomparso nel 2016, poco tempo dopo il padre Andrea, per la stessa malattia. Una tragedia che colpì tutto il Novese, che si strinse intorno a Orietta, madre di Enrico e moglie di Andrea.

La partenza della corsa sarà alle 20 e seguirà un percorso di sei chilometri nelle campagne di Francavilla Bisio. Alla corsa podistica potranno partecipare i tesserati FIDAL, RUNCARD o agli enti di promozione sportiva (EPS) in possesso di visita medica agonistica, in regola con il tesseramento 2021. Sullo stesso percorso il Comune organizza una manifestazione amatoriale ludico motoria a passo libero a cui possono partecipare tutti i non tesserati maggiorenni senza entrare in nessuna classifica. Il ritrovo sarà nella sede della pro loco, in via Guasco. Per le iscrizioni: [email protected]; 347-5896241; negozio Novi Running, Via Carducci 29 a Novi Ligure, entro le 12 di mercoledì 21 luglio.