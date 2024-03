Tornano i premi di laurea del Rotary Club Gavi Libarna.

Anche quest’anno, nel quadro delle sue attività di promozione culturale e di sostegno ai giovani, il Rotary Club Gavi Libarna istituisce premi di laurea per giovani del territorio. A quattro laureati/e in qualsiasi corso di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico saranno consegnati quattrocento euro ciascuno: sette premi di laurea di 200,00 euro ciascuno saranno destinati ai per i laureati/laureate di tutti i corsi di laurea triennale.

Sarà considerato un titolo preferenziale (ma non indispensabile) l’avere dedicato il lavoro di tesi a un aspetto del territorio del Club che comprende i comuni di Albera, Arquata Scrivia, Borghetto Borbera, Cabella, Cantalupo, Carrega, Carrosio, Fraconalto, Gavi, Grondona, Mongiardino, Roccaforte, Rocchetta, Sardigliano, Serravalle Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Voltaggio o più in generale della zona della provincia di Alessandria.

Da quest’anno possono partecipare anche studenti che risiedono fuori dai comuni del Club, ma che hanno presentato una tesi su argomento di interesse del territorio indicato.

Il bando di concorso con i requisiti e le modalità di partecipazione sono segnalati nel sito del Rotary Club Gavi Libarna : http:/www.rotarygavilibarna.org/