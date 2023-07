Un campo di street basket in città.

Novi Ligure avrà un campo di street basket. Il nuovo spazio sportivo, approvato dalla Giunta comunale, sarà realizzato nell’area adiacente la palestra della scuola primaria “Martiri della Benedicta” di via Rattazzi.

Si tratta di un campo “all’americana”, con un unico canestro e più piccolo rispetto a un terreno di gioco normale (16×10 metri). Essendo all’aperto, la pavimentazione sarà realizzata in cemento con una finitura al quarzo. Il progetto prevede una recinzione di protezione sui due lati per evitare l’uscita del pallone e nuovi pali di illuminazione per consentire la pratica di gioco in tutte le condizioni di visibilità. Le squadre in campo potranno essere composte da un minimo di due a un massimo di otto giocatori divisi nei due schieramenti.

Soddisfatto il neo assessore allo Sport, Stefano Moro, che spiega: «L’opera, richiesta dall’Asd Pallacanestro Novi, va a incrementare la dotazione di impianti sportivi in città e permetterà ai ragazzi di allenarsi anche durante la stagione estiva».

La spesa totale dell’intervento è di circai 60.000 euro, l’avvio della procedura d’appalto è prevista già nel corso di questo mese di luglio.