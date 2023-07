Un’opportunità per il territorio grazie al “Bando imprese”.

Sarà presentato venerdì 14 luglio alle 17, nella sede del Comune, il bando del Ministero della Cultura rivolto agli enti che hanno ottenuto i finanziamenti legati al bando borghi. Tra i vincitori c’è pure Carrega Ligure, la quale sta beneficiando di fondi europei derivanti dal Pnrr.

Un’occasione da non perdere per le imprese, soprattutto quelle della Val Borbera e delle aree limitrofe, per diventare protagoniste dello sviluppo di una zona che guarda avanti e che grazie anche al Festival ‘Appennino Futuro Remoto’, finanziato proprio dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, riesce a portare sul proprio territorio tanti visitatori nonostante una frana che blocca l’accesso a buona parte del paese dal versante piemontese da oltre un anno.

In caso di presentazione di progetti condivisi da parte di un minimo di 3 e un massimo di 5

imprese, nell’ottica di favorire la collaborazione virtuosa tra le varie realtà, il Ministero assegnerà un punteggio maggiore.

Potranno fare domanda pure i cittadini privati che stanno per formare un’impesa e le aziende agricole, a patto che non richiedano fondi per allevamenti o produzioni.

Sarà possibile partecipare all’incontro sia in presenza che da remoto, collegandosi al link che il Comune e ‘Appennino Futuro Remoto’ diffonderanno nei prossimi giorni sul proprio sito internet e sulla propria pagina Facebook. Per avere maggiori informazioni in anticipo, inviare un’email a [email protected] oppure contattare direttamente il primo cittadino Luca Silvestri al numero 3286460732.

È possibile consultare l’intero documento al seguente link: pnrr.cultura.gov.it/avviso-pubblico-a-supporto-delle-imprese-che-operano-nei-borghi-destinatari-di-finanziamenti-pnrr-m1c32-1-attrattivita-dei-borghi/

Le domande potranno essere presentate sul sito di Invitalia (soggetto gestore) fino alle ore 18 dell’11 settembre 2023 al seguente link: www.invitalia.it/cosa-facciamo/rafforziamo-le-imprese/imprese-borghi

“I punti cardine – spiega il sindaco di Carrega Ligure Luca Silvestri – sono cultura e turismo. Stiamo contattando noi stessi le imprese per cercare di coinvolgerle e indirizzarle nella maniera corretta, in modo che presentino progetti coerenti rispetto ai requisiti dettati dal Ministero. È un’opportunità da cogliere per il rilancio della valle. Tra i punti più rilevanti del bando da noi vinto c’è la realizzazione di un albergo diffuso. Lo sviluppo del settore dell’accoglienza turistica è quindi fondamentale. Vogliamo quindi allestire strutture che vengano poi gestite con lo scopo di ricevere i visitatori”.