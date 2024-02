Disco orario di un quarto d’ora nei parcheggi di via Mameli con i lavori del secondo lotto per la riqualificazione della strada principale di Gavi. Domani, 12 febbraio, al via il cantiere nel tratto tra piazza Martiri della Benedicta e l’incrocio con vico Magione: saranno rifatti i sottoservizi e il porfido come nella parte tra la chiesa e piazza Roma, dove il cantiere è finito, in ritardo, a cavallo di Natale. Per rifare la strada in totale saranno spesi 440 mila euro di fondi europei. Con un’ordinanza il Comune ha stabilito il divieto di transito a causa del cantiere e in generale ai camion con peso superiore alle 3,5 tonnellate. Tutti gli automezzi potranno arrivare fino all’incrocio con vico Magione per essere deviati in via Ospedale. La viabilità alternativa è in vico Portino e da lì lunga la via sopra le mura verso il ponte di Borgonuovo. Nel tratto di via Mameli libero dal cantiere si potrà parcheggiare al massimo per 15 minuti e il Comune lascerà sul posto del personale con controllare il rispetto dell’ordinanza. L’amministrazione comunale in questo modo vuole cercare di aiutare i commercianti permettendo una rotazione delle auto dei clienti. I lavori dovrebbero finire prima di Pasqua, salvo rinvii.