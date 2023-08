Vignole e Borghetto unite dalla pista ciclopedonale sul ponte di Castelratti.

La pista ciclopedonale di Vignole Borbera arriverà fino a Borghetto Borbera. Sul territorio vignolese è stato realizzato in questi anni un tracciato che dal centro abitato arriva a località Vanzelle. I fondi sono arrivati dal Terzo valico, con una quota del primo milione di euro ricevuto dal Comune nell’ambito del Progetto condiviso che ha coinvolto altri dieci Comuni alessandrini. Non solo: il Comune lo scorso anno ha ricevuto altri 480 mila euro dalla Regione, ai quale sono stati aggiunti altri 120 mila euro dal Comune stesso per costruire due campi da padel, installare un’illuminazione alimentata con pannelli fotovoltaici e realizzare punti di sosta. È previsto anche un prolungamento verso le località Buio, Variano e Castelratti, nel territorio borghettese. Proprio da Castelratti la pista arriverà a Borghetto attraverso il ponte sul Borbera, che necessità di essere rimesso a nuovo. Il Comune ha assegnato i lavori di messa in sicurezza alla Tre Colli di Carrosio. In totale, una spesa di 1,09 milioni di euro con 800 mila di fondi ministeriali arrivati attraverso la Regione, il resto a carico del Comune. Con questo intervento verranno consolidate le pile e rinforzate le fondazioni del ponte. Sarà rifatto l’impalcato, dove passano le auto, allargato in modo da avere lo spazio per un tratto della pista ciclabile, che arriverà vicino al centro artigianale. Si potrà quindi pedalare o camminare da Vignole a Borghetto e viceversa senza correre il pericolo di essere investiti lungo la strada provinciale 140. Il ponte di recente è stato chiuso al traffico per via del cedimento di una barriera.