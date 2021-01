Voltaggio ha sempre lo sguardo rivolto alla bellezza e alla cultura. Il sindaco Giuseppe Benasso ne è l’ambasciatore e, puntualmente nel bollettino on line del Comune, racconta ciò che accade e ciò che accadrà nel suo bellissimo paese.

Così, attraverso le immagini, non ha privato chi avrebbe voluto essere a Voltaggio, dello spettacolo del borgo innevato.

“ Verranno tempi migliori, – scrive il sindaco – in cui le Regioni non saranno più colorate di rosso, di arancione e neppure di giallo e tutti potremo circolare liberamente. Da tempo non arrivavano nevicate come tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 e in questi giorni è nevicato come una volta. A seconda delle stagioni, Voltaggio ha il suo fascino e quello del borgo imbiancato non è inferiore a quello del paese nel verde”.

Voltaggio, dicevamo, è un paese dove si respira cultura.

Grazie alla presenza di un quadro conservato in Municipio, che raffigura Dante, Voltaggio è l’unico Comune della provincia alessandrina a rientrare nelle celebrazioni nazionali di Poste Italiane e Uncem, in programma nel 2021 per i 700 anni della scomparsa del Sommo Poeta.

Il dipinto, un olio su tela del pittore Maino Sforza risale alla metà del XIX secolo ritrae Dante mentre porge il testo a un frate, identificato in Frate Ilario.

Nel 2021 Voltaggio celebrerà un altro importante anniversario. Spiega Bensso: “Il 1121 è l’anno in cui Voltaggio venne conquistato (o acquistato?) dalla Repubblica di Genova. Il 2021 sarà ancora condizionato dall’emergenza covid, ma, come nostro solito, cercheremo di programmare gli eventi e poi di adeguarci a quanto dettato dalle normative e dalle esigenze del momento, in pieno spirito di resilienza, magari cercando di programmare gli eventi necessariamente in presenza per settembre, ottobre, quando, si spera, avremo raggiunta l’immunità di gregge grazie alle vaccinazioni anti-covid. Le iniziative sono ancora in via di definizione, per adesso pensiamo soltanto che cercheremo di calarci nel passato, in due momenti del Medio Evo che forse, per vari aspetti, non ci sembreranno, poi, tanto lontani da noi”.