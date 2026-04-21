25 Aprile sul Monte Antola: una marea di Tricolori per la Libertà

Non è solo un’escursione, ma un rito collettivo che affonda le radici nella storia del nostro territorio. Il prossimo 25 aprile, il Monte Antola tornerà a essere il cuore pulsante delle celebrazioni per l’Anniversario della Liberazione con l’iniziativa “Porta un Tricolore in Antola!”. L’appuntamento, diventato una solida tradizione dal 2015 grazie all’impegno dei gestori del Rifugio Parco Antola, invita escursionisti, famiglie e associazioni a risalire i sentieri che, 81 anni fa, videro protagonisti i Partigiani e le popolazioni locali nella lotta contro il nazifascismo. La montagna “chiama” e il territorio risponde in massa. Sono oltre 30 i gruppi organizzati che si muoveranno da 20 diverse località sparse tra le valli Scrivia, Trebbia e Borbera. Che sia a piedi, in mountain bike o di corsa, l’importante è il simbolo: un Tricolore fissato allo zaino.

Per i runner: Alcuni atleti partiranno da Genova già il giorno precedente, mentre all’alba del 25 scatteranno le corse da Busalla e dal Passo di Costa Salata (organizzata dal gruppo “Gli Orsi di Alessandria”).

Alcuni atleti partiranno da Genova già il giorno precedente, mentre all’alba del 25 scatteranno le corse da Busalla e dal Passo di Costa Salata (organizzata dal gruppo “Gli Orsi di Alessandria”). Escursioni guidate: Per chi preferisce il supporto di una guida, sono attive due iniziative con prenotazione obbligatoria (entro le ore 12:00 del 24 aprile): Partenza da Bavastrelli con le guide del Parco (Tel. 010.944175). Partenza da Cerviasca con la Pro Loco Valbrevenna (Tel. 349.1411748). Dalla Val Borbera: Trekking in partenza da Capanne di Carrega, Campassi e San Clemente, oltre alla pedalata del CicloCAI Sampierdarena da Vegni.

Per chi preferisce il supporto di una guida, sono attive due iniziative con prenotazione obbligatoria (entro le ore 12:00 del 24 aprile):

Il culmine della giornata si raggiungerà alle 11.00 in vetta, sotto la grande croce monumentale. Qui avverrà la deposizione di rami di alloro e ulivo, seguita da un gesto dal forte valore simbolico: l’arrivo della “Luce della Pace da Betlemme”. La fiamma, proveniente dalla Terrasanta, permetterà a tutti i presenti di accendere un lumino come segno di speranza e riconciliazione tra i popoli, un messaggio quanto mai attuale nel contesto internazionale odierno. Dopo la cerimonia, la giornata proseguirà presso il Rifugio Parco Antola (turni ristoro alle 12.30 o 13.15). L’atmosfera sarà scaldata dalle canzoni di Fabio Casanova, ma non mancherà lo spazio per l’approfondimento storico. Alle 14.00 è infatti previsto l’incontro con Paolo Lazagna, che presenterà “Storia e memorie di una famiglia partigiana nella Resistenza ligure”, offrendo una testimonianza diretta e preziosa su chi ha lottato per la costruzione della democrazia. “Portare il Tricolore in quota con fatica significa rinnovare l’impegno di chi ha lottato per la nostra Libertà.”

Per info: www.rifugioantola.com – Tel. 333.3998020