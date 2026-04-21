Ultimi giorni per decidere chi sarà l’avversario del sindaco Carlo Massa alle elezioni comunali di fine maggio. Venerdì a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste e l’opposizione non ha ancora deciso se il candidato alla poltrona di primo cittadino sarà ancora Nicoletta Albano, come nel 2020. A frenare la volontà dell’ex consigliere regionale di ritentare la scalata al Comune ci sono soprattutto le sue pendenze legali, che nei prossimi mesi approderanno in Appello a Torino con il rischio, in caso conferma della condanna, di decadenza da ogni incarico pubblico. Nella sua lista non mancherebbero le titubanze in questo senso. Per altro, Albano sarebbe però l’unico nome forte da proporre vista anche la sua lunga esperienza, nonostante sia stata sempre assente alle sedute del Consiglio comunale dal 2020 fino alla dimissioni di dicembre, quando sembrava che la sua carriera politica, culminata con l’elezione in Consiglio regionale nel 2000, fosse finita.

Massa ha intanto già prenotato piazza Roma per la sera del 22 maggio per la chiusura della campagna elettorale, come è avvenuto nel 2020. Nella sua lista dovrebbero esserci molti degli eletti nell’ultima consultazione.