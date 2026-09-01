A gennaio, al rientro dalle vacanze di Natale, la nuova scuola costruita ad Arquata Scrivia dovrebbe essere pronta.

Ospiterà con un numero maggiore di posti l’asilo nido e la materna ed è stata costruita dal Comune grazie ai 4 milioni di euro del Pnrr, in via Roma.

Non appena le temperature lo consentiranno, il Comune verificherà il funzionamento degli impianti di riscaldamento e raffrescamento. L’attività, fanno sapere dal municipio, dovrebbe quindi essere trasferita dal nido “Morando” e dalla materna al nuovo edificio durante le vacanze di fine anno e riprendere a gennaio.

Il Comune ha acquistato anche gli arredi per la nuova mensa scolastica realizzata vicino alle scuole elementari e medie con una spesa da 1,3 milioni di euro, sempre dal Pnrr. Dovrebbe essere pronta a breve con l’avvio dell’anno scolastico.

In totale, la spesa per gli arredi della scuola e della mensa è di 400mila euro, finanziata con un mutuo.