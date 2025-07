A Serravalle torna la Notte Bianca.

Cultura, arte, storia, musica, sapori. Tutto questo concentrato nella “Notte Bianca” di Serravalle Scrivia. Sabato 19 luglio il centro storico si trasformerà in un teatro a cielo aperto e, come in una cartolina d’epoca, si potrà passeggiare in mezzo a Via Berthoud tra stand, negozi aperti e intrattenimento, rivivendo le sensazioni che riportano a oltre un secolo fa.

Intorno alle 18.30, il borgo ospiterà il mercatino degli hobbisti che esporranno le loro creazioni e tante curiosità. Ala stessa ora sarà aperta l’museale di Libarna con visite guidate a cura di Libarna Arteventi. Sarà inoltre possibile visitare gli Oratori dei Bianchi e dei Rossi, eccezionalmente aperti al pubblico grazie alle confraternite locali.

A Palazzo Grillo, la storia di Serravalle, proposta dall’associazione Chieketè, inizia alle 18.30 con la mostra di oggetti, della collezione di Giovanni Castanò, legati in particolare alle bottiglie, gadget della storica fabbrica “Gambarotta”, nota per la grappa Libarna. Alle 21.00 “Gambarotta: una storia serravallese”, intervista a Luigi Gambarotta e Lorenzo Inga; alle 22.00 “Omaggio ad Antonella Bottazzi:”, concerto con Valeria Illiano (voce solista), Samuele Castellini (chitarra e voce) e Luisa Corsini (tastiere). Musica anche, in piazza Vittorio Veneto, con live show di Dottor Larsen e, in piazzetta Grossi, con atmosfera raffinata del Duo Lilium Clef.

Per tutta la durata della festa, bar, ristoranti del centro storico, insieme alla Pro Loco, serviranno degustazioni, specialità locali e street food, per un viaggio nei sapori del territorio tutto da scoprire. Dalle 18.30, in piazza Vittorio Veneto, i più piccoli troveranno animazione e giochi con gli animatori di Arceam e tutti i bambini potranno accedere gratuitamente ai gonfiabili offerti dall’amministrazione comunale.

Dalle 17.00 sarà chiuso al traffico il tratto di Via Berthoud che va da Piazza Vittorio Veneto all’intersezione con Piazza XXVI Aprile.