Carrega: “Strada 147 chiusa per 10 giorni tra fine luglio e inizio agosto”

Tra fine luglio e inizio agosto, quindi tra poche settimane, la strada provinciale 147 a Carrega Ligure chiuderà di nuovo per 10 giorni. Parola del presidente della Provincia, Luigi Benzi, finito al centro dello scontro con il Comune poichè il suo ente non aveva stanziato un euro per la manutenzione del sistema di sicurezza nel tratto sotto la frana, lasciando la provinciale chiusa per ben 2 mesi. Gli abitanti da lunedì si stanno godendo il ritorno alla normalità con la riapertura al termine dei lavori eseguiti dalla Provincia sulle reti nella parte alta del versante, e sui cancelli automatici dopo disagi a non finire ma già si profila all’orizzonte un altro periodo di passione. Benzi sui giornali parla di 10 giorni lavorativi di chiusura per consentire la sistemazione delle barriere paramassi sopra la carreggiata e il disgaggio delle pietre che rischiano di cadere mentre agli amministratori comunali risultava un periodo molto più breve.

Benzi nelle settimane scorse, nei giorni dello scontro con il Comune, aveva anche annunciato che la strada sarebbe stata riaperta solo ad agosto ma poi ha cambiato idea.