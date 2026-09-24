Al via la”Festa della ComUnità” tra politica, cultura e memoria

Dal 1° al 4 ottobre il Centro Fieristico Dolci Terre di Novi Ligure ospita la seconda edizione: dibattiti su ex Ilva, intelligenza artificiale e sanità, ma anche sport, solidarietà e l'omaggio a Bartali nella terra dei Campionissimi.

Unire l’eredità della storica Festa dell’Unità a una formula rinnovata, capace di aprirsi a trecentosessanta gradi alla cittadinanza, al mondo del volontariato, dello sport e del lavoro. È con questo obiettivo che dal 1° al 4 ottobre il Centro Fieristico Dolci Terre di Novi torna a ospitare la Festa della ComUnità, manifestazione promossa dal Gruppo consiliare PD per Novi insieme al Partito Democratico locale e ai Giovani Democratici. Dopo l’esordio del 2025, la seconda edizione si presenta con una giornata in più e un palinsesto fitto di appuntamenti. «Il nome “ComUnità” racchiude il senso del progetto: partire dalla tradizione rinnovando il formato per aprirlo alla città», spiega il capogruppo consiliare Luca Patelli. «Non solo un appuntamento politico, ma un luogo di confronto trasversale su temi locali e nazionali».

La rassegna si aprirà giovedì 1° ottobre alle 18 con il dibattito “Lavoro, territorio, futuro”, introdotto dal sindaco Rocchino Muliere. Al centro del tavolo, che vedrà la partecipazione dei sindacati provinciali (CGIL, CISL e UIL), del senatore Antonio Misiani, di Federico Fornaro e della segretaria regionale GD Annèt Moscatello, ci sarà l’annosa vertenza dell’ex Ilva, inserita però in una riflessione più ampia sulle prospettive industriali e occupazionali del Novese. L’attualità e la partecipazione attiva guideranno anche la giornata di venerdì 2 ottobre. Alle 18 i Giovani Democratici coordineranno l’incontro su “Intelligenza artificiale – Etica e lavoro”. Alle 21 toccherà a: “Il Comune risponde”, durante il quale la Giunta e l’Amministrazione comunale si confronteranno a viso aperto rispondendo in pubblico alle domande di cronisti e cittadini.

Sabato 3 ottobre il baricentro si sposterà su sociale e salute. Il pomeriggio si aprirà alle 14.15 con un torneo benefico di burraco a favore di Di.A.Psi (salute mentale), affiancato alle 15 dai laboratori d’arte gratuiti per bambini curati da Daniela Fava. Spazio anche ai tavoli di lavoro partecipativi, le cui proposte confluiranno nell’incontro pubblico di domenica. Alle 18 il dibattito punterà dritto sulla sanità con “Salute: Diritto Distante”, confronto sulle criticità del Servizio Sanitario con Matteo Leonardi (GD nazionale), il consigliere regionale PD Domenico Ravetti e il consigliere regionale M5S Pasquale Coluccio.

Non mancherà l’intrattenimento serale: dopo il karaoke del giovedì e la serata danzante caraibica del venerdì (con Cubailando e ASD Bailaché), il sabato sera farà ballare il pubblico prima con i successi dance ’70-’80-’90 e poi con un DJ set internazionale di musica elettronica.

Domenica 4 ottobre sarà la giornata dello sport e della memoria. La mattina prenderà il via alle 9 il 1° Memorial Giacinto Smacchia per la categoria Giovanissimi, organizzato dal ProgettoCiclismo Evo Team. «Un momento per ricordare un protagonista della storia politica e sociale novese», ricorda il segretario cittadino del PD, Daniele Mascia . Nel pomeriggio, dopo il tradizionale appuntamento con il liscio, le due ruote torneranno alle 18 con l’incontro “…Dai che adesso arriva Bartali”, arricchito dalla mostra “Bicicletta: Fatica e Libertà”. A ricordare “Ginetaccio” interverranno il sindaco Muliere, rappresentanti istituzionali toscani, la direttrice del Museo dei Campionissimi Chiara Vignola e Fausto Angelo Coppi, figlio dell’indimenticato Campionissimo rivale e amico.

La chiusura civile della quattro giorni è affidata, alle 21.45, al teatro d’impegno con lo spettacolo sui temi delle mafie e della legalità portato in scena dalla compagnia Le Scarpette Rosse.

Ad accompagnare l’intera manifestazione sarà attiva l’area gastronomica, aperta tutte le sere (e la domenica anche a pranzo). Il ristorante proporrà piatti tipici – da agnolotti e fassona a polenta e grigliata di pesce – oltre a specialità del giorno: sancrau con verzini il giovedì, insalata di baccalà il venerdì e stinco con patatine il sabato. Presente per l’intera domenica anche il presidio informativo dell’Associazione Luca Coscioni.