Nel 2022 furono i cittadini riuniti nel Comitato Territoriale per la Salvaguardia dei Crinali della Valle Scrivia e Val Lemme Costa di Popein-Monte Porale-Monte a tentare, con esito negativo, di stoppare le torri eoliche sul crinale tra Isola del Cantone e Voltaggio. Stavolta lo ha fatto la Regione Liguria, che nel 2017 le aveva autorizzate. Con una nota del giugno scorso, l’amministrazione regionale ligure ha infatti informato la società proponente Fera, che ha poi passato il progetto alla Olubria, che l’approvazione della valutazione di impatto ambientale delle allora 5 torri è scaduta nell’agosto del 2022. Pertanto, l’iter del progetto deve ripartire da zero. Una comunicazione dal contenuto clamoroso, se si pensa che, fino al 2023 almeno, Fera e Olubria hanno valutato proprio con la Regione, ottenendone l’approvazione, diverse varianti al progetto, per esempio l’aumento della potenza e la riduzione degli aerogeneratori. L’ultimazione dei lavori era stata oltretutto prorogata dalla Città metropolitana di Genova fino al 2027. Sembrava tutto a posto per Fera e Olubria, poi il fulmine a ciel sereno.

Olubria, titolare dell’autorizzazione unica rilasciata dall’ex Provincia di Genova, negli ultimi giorni disponibili, a inizio settembre, ha impugnato la nota della Regione davanti al Tar Liguria, chiedendone l’annullamento. Una situazione che interessa anche la Val Lemme, dove dovevano passare i trasporti eccezionali per far arrivare i componenti delle maxi torri, alte circa 200 metri, sul crinale appenninico. Lo stesso dove è previsto anche un secondo progetto depositato da Fera, chiamato Isola del vento, che conta 4 torri, ancora in fase di valutazione da parte della Regione. Un progetto contestato sotto vari aspetti dal Comune di Isola del Cantone e dall’Associazione Isolese Ambientalista, che hanno presentato osservazioni e impugnato gli atti evidenziando, tra l’altro, il pericolo di frane e il fatto che in realtà si tratta di un unico impianto, “spacchettato” in due per ridurne, all’apparenza, l’impatto. Lo stop al progetto Popein potrebbe fermare, se confermato, anche Isola del vento: i trasporti eccezionali utilizzerebbero la medesima viabilità dalla Val Lemme.