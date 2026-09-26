Alla fine, hanno vinto i bosiesi: hanno salvato il loro acquedotto da un progetto non condiviso, che avrebbe tolto loro la maggior parte dell’acqua. Dopo cinque anni di scontri, diffide, ricorsi e confronti, conditi da bugie e sotterfugi, la Comuni riuniti Belforte Monferrato (Crbm) ha gettato la spugna: ha rinunciato al progetto di potenziamento della rete idrica di Bosio con due motivazioni, “cause di forza maggiore” e “una sostanziale modifica della disponibilità della risorsa idrica”. Se la prima può essere riferita all’opposizione dei cittadini e del Comune, la seconda sembra essere l’ennesima bufala di questi cinque anni, poiché il sindaco Domenico Merlo nega questa situazione. L’ennesima poichè i bosiesi avrebbero dovuto credere che con il potenziamento la maggior parte dell’acqua sarebbe rimasta al paese, come sostenuto dal precedente sindaco, Stefano Persano, e che la loro richiesta di prelevare l’acqua solo all’uscita del “troppo pieno” delle vasche del Castellaro sarebbe stata accolta, come promesso dal presidente della Crbm, Franco Ravera, nel dicembre 2022, in un’assemblea pubblica dove la società e gli amministratori comunali dell’epoca vennero presi a male parole.

Oppure, avrebbero dovuto fidarsi di quanto sostenuto dalla società di Belforte nella lettera inviata nel 2024 ai proprietari dei terreni da espropriare, cioè che il Comune aveva approvato il progetto. Lettera che, addirittura, riportava anche il calce anche il nome del sindaco Merlo, mai informato della comunicazione. La Crbm è stata protagonista di varie forzature messe in atto per raggiungere il suo obiettivo, in particolare non perdere i 500 mila euro di fondi statali ottenuti (su una spesa complessiva di 1 milione), come l’approvazione del progetto senza l’avallo del Comune, ma di fronte ha trovato la maggioranza dei bosiesi riuniti nell’associazione Amici dell’acquedotto di Bosio e, dal 2024, un’amministrazione comunale tutt’altro che politicamente condizionabile, al contrario di quanto avveniva in precedenza.

Tutto ciò mentre la rete idrica del paese è piena di perdite a causa della scarsa manutenzione.