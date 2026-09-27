Niente ponte Bailey a Lerma? L’alternativa viabilistica proposta in occasione della chiusura del ponte sul Piota sembra allontanarsi definitivamente, secondo quanto dichiarato dal presidente delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, Paolo Caviglia, a La Stampa.

Nel 2027, salvo rinvii, è prevista la chiusura totale del ponte a causa dei lavori di sistemazione in fase di assegnazione da parte della Provincia. Per gli abitanti di Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese e Bosio, in particolare, ciò significherà passare dentro l’abitato di Montaldeo, dove la strettoia del centro storico impedisce il transito di due automezzi al contempo. Tramontata l’ipotesi del guado provvisorio sul Piota a monte del ponte per problemi nella gestione, da mesi i sindaci si stavano confrontando per richiedere a Iren i fondi per realizzare un ponte Bailey, come compensazione per i danni causati al Gorzente dallo sversamento del fango dalla diga della Lavagnina.

Caviglia sostiene che nessun sindaco ha firmato il documento che era già stato predisposto e ha affermato che ogni amministratore abbia preferito richiedere compensazioni per il proprio Comune. Gli unici ad aver sottoscritto il documento sono stati i circoli di Legambiente e il Comitato in difesa del Gorzente e del Piota.

L’opposizione di Lerma, con i consiglieri Gloriano Alloisio, Marina Repetto ed Emiliano Repetto, dice: “Il 18 settembre si è riunita in Provincia la commissione incaricata di valutare le offerte economiche presentate dalle otto imprese interessate ai lavori sul ponte. L’esito al momento non è noto. Appare ormai realistico ritenere che i lavori non potranno iniziare prima del 2027. A oggi non sono quindi note né le modalità di gestione del traffico né le misure che saranno adottate per limitare i disagi derivanti dalla chiusura alla percorribilità del ponte. Non è accettabile – aggiungono – arrivare all’apertura del cantiere senza avere preventivamente definito un piano chiaro per la mobilità. Residenti, lavoratori, imprese e servizi pubblici devono conoscere per tempo quali percorsi saranno disponibili, quali limitazioni verranno introdotte e per quanto tempo.

Per questa ragione sarà formalmente richiesto alla Provincia di convocare un incontro immediatamente dopo l’aggiudicazione dell’appalto, con la partecipazione dell’impresa vincitrice, dei Comuni interessati e degli altri soggetti competenti. L’incontro dovrà servire a conoscere il cronoprogramma effettivo dei lavori; la durata prevista delle due fasi dell’intervento; le modalità e i tempi di chiusura del ponte; il piano della viabilità alternativa; le misure previste per contenere i disagi alla popolazione e alle attività economiche; le responsabilità operative dei diversi enti coinvolti. È necessario che – concludono -, contestualmente all’avvio dei lavori, venga garantita una soluzione concreta e sostenibile per la mobilità del territorio”.