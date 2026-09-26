Gavi sarà la prima tappa piemontese della sesta edizione di Obiettivo Tricolore, la grande staffetta paralimpica che riparte quest’anno nel segno dell’eredità sportiva e umana del suo grande campione e maestro di vita Alex Zanardi.

Dal 20 settembre all’8 di ottobre, 50 atleti paralimpici di ‘Obiettivo3′, il progetto di avviamento allo sport e sostegno per persone con disabilità nato nel 2017 proprio per volontà di Alex, si stanno passando di mano un testimone simbolo di riscatto e speranza, percorrendo oltre 2.000 chilometri in 20 tappe, in sella alle loro handbike, biciclette, carrozzine olimpiche e di corsa.

Partita lunedì 21 settembre dal Fantini Club di Cervia, la staffetta ha già attraversato la Toscana con le tappe di Poppi, Siena, Montalcino, Castiglione della Pescaia, Volterra e Marina di Massa, la Liguria con la tappa di Brugnato e da domani, domenica 27 settembre, arriva in Piemonte, prima a Gavi, poi ad Alba e infine a Casale Monferrato.

Tappa 9: Brugnato – Gavi, domenica 27 settembre

La ‘Brugnato – Gavi’ sarà una delle due tappe più impegnative di tutta la manifestazione, definita anche ‘tappa challenge’, 182 chilometri e un dislivello di 3.750 metri. Il paraciclista bergamasco Andrea Lauria (29 anni) e l’alpinista ‘Enervit Ambassador’ Hervé Barmasse dovranno affrontare tre passi appenninici di tre regioni: il Passo del Bracco (615 m), la prima salita che gli atleti affronteranno una volta lasciata la costa; il Passo del Tomarlo (1.485 m), il valico più importante del percorso che si trova tra la provincia di Parma e la Città metropolitana di Genova, e infine il Passo della Bocchetta (772 m) l’ultimo valico appenninico prima della discesa verso Voltaggio e Gavi, dove l’arrivo è atteso attorno alle 17 in Piazza Dante.

Tappa 10: Gavi – Alba, lunedì 28 settembre

Le dolci colline del Monferrato faranno da cornice alla decima tappa della staffetta, che partirà da Gavi e raggiungerà Alba attorno a mezzogiorno. Protagonisti di questa tappa saranno i paratriatleti Francesco Demaio, 44 anni di Orbassano (To), il biellese Cristian Cucco (50 anni). Il loro arrivo sarà applaudito nella Piazza Michele Ferrero, dedicata al celebre imprenditore della Nutella, dalle istituzioni e associazioni del territorio. Sono previste ad Alba attività collaterali, ad alto valore educativo, con l’intento di trasformare l’iniziativa in un’occasione di incontro tra studenti e atleti. L’organizzazione della tappa è promossa dall’assessorato allo Sport di Davide Tibaldi e ai Servizi Sociali e Istruzione di Donatella Croce, dell Garante per i Diritti dei Disabili Orsola Bonino e dall’Associazione Sportabili presieduta da Massimo Borsa e delle scuole aderenti.

Martedì sarà la volta della tappa 11, da Alba a Casale Monferrato, martedì 29 settembre e, infine, il giorno successivo la staffetta proseguirà in direzione Lombardia, con le tappe di Vigevano, Milano (Idroscalo), Grumello del Monte, Carobbio degli Angeli e Brescia, del Veneto con le tappe di Verona, Padova, Oderzo e infine la staffetta raggiungerà il Friuli-Venezia Giulia con le tappe di San Daniele del Friuli, Udine. Giovedì 8 ottobre il tanto atteso gran finale della staffetta sarà invece accolto nella prestigiosa cornice della ‘Barcolana58 presented by Generali’, con arrivo in Piazza della Borsa a Trieste.