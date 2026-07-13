Carrosio e Voltaggio: inaugurati i centri di raccolta rifiuti intercomunali

Inaugurati oggi, 13 luglio, i due nuovi Centri di raccolta intercomunali nei Comuni di Carrosio e Voltaggio. Gli interventi, ricorda Gestione Ambiente, sono stati realizzati grazie ai finanziamenti dell’Unione Europea nell’ambito del programma Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. In tale contesto, il Consorzio Servizi Rifiuti acquese, novese, ovadese e tortonese (Csr), in qualità di soggetto destinatario del contributo PNRR, insieme a Gestione Ambiente, “ha svolto un ruolo determinante sia nell’accesso alle risorse sia nel complesso impegno amministrativo e gestionale connesso alla programmazione, attuazione e rendicontazione degli interventi, garantendo la piena coerenza degli stessi con gli obiettivi del Piano”.

Con questi due nuovi ingressi, la rete aziendale di Gestione Ambiente raggiunge un totale di 12 Centri di raccolta. Trattandosi di strutture interamente intercomunali, l’accesso è libero e garantito a tutti i residenti dei 33 Comuni del bacino serviti dalla società.

“Il Centro di raccolta rappresenta un pilastro fondamentale del sistema di gestione dei rifiuti – spiegano dalla società -, affiancando e completando il servizio di raccolta domiciliare Porta a Porta. Presso queste aree, gli utenti possono conferire gratuitamente un’ampia gamma di rifiuti urbani differenziabili che non rientrano nei circuiti tradizionali di ritiro domestico (come ingombranti, elettrodomestici, RAEE, oli esausti e molto altro).

“L’inaugurazione di Carrosio e Voltaggio segna un traguardo straordinario nel percorso di crescita che stiamo condividendo con il territorio”, dichiara Adelio Ferrari, Presidente di Gestione Ambiente. “Le risorse del PNRR ci hanno permesso di potenziare la nostra rete, garantendo servizi d’eccellenza anche nelle aree interne e montane del nostro bacino. La scelta di realizzare due Centri di raccolta in Comuni geograficamente vicini è stata voluta e strategica: il nostro obiettivo è garantire una presenza capillare in un’area di grande valore ambientale e paesaggistico, facilitando l’accesso al servizio per i residenti e per le numerose persone che scelgono queste valli come luogo di villeggiatura e che qui possiedono una seconda casa. Vogliamo contribuire in modo concreto alla tutela di questi territori, mettendo a disposizione infrastrutture che incentivino comportamenti virtuosi e rendano semplice conferire correttamente i rifiuti. Siamo convinti che dare ai cittadini un’alternativa di smaltimento così comoda, accessibile e vicina significhi fare una scelta vincente, capace di contrastare in modo concreto ed efficace l’annoso problema degli abbandoni selvaggi, preservando il decoro e la qualità ambientale delle nostre valli, patrimonio prezioso per l’intero territorio”.

Il centro di raccolta di Carrosio è aperto il lunedì e mercoledì dalle 8 alle 12 e il sabato pomeriggio dalle 14 alle 18. A Voltaggio i rifiuti possono essere conferiti il sabato dalle 8 alle 12.