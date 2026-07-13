Cabella Ligure, il teatro si fa solidale

Cultura, risate e un grande cuore a quattro zampe. Sabato 18 luglio, alle 21.00, Piazza della Vittoria (presso il Pala Vittoria) a Cabella Ligure si trasformerà nel palcoscenico di un evento speciale che unisce l’arte del teatro all’impegno per gli animali del territorio. In scena andrà “Bacio Bacio Micio Micio”, una brillante commedia scritta e diretta da Massimo Brusasco. A portarla sul palco sarà la Compagnia Teatrale Fubinese, una vera e propria istituzione del teatro locale che proprio quest’anno festeggia l’importante traguardo dei 45 anni di attività. Dietro le quinte del divertimento c’è però un obiettivo molto serio. La serata è infatti parte integrante di “Vita Libera, Vita Protetta”, il progetto per la gestione sostenibile delle colonie feline del territorio. L’iniziativa è stata realizzata dall’amministrazione comunale, da sempre in prima linea nei progetti dedicati al benessere animale e alla tutela dei gatti che vivono in libertà.

La serata di sabato sarà l’occasione ideale per presentare ai cittadini e ai turisti le linee guida del progetto, illustrando come gestire in modo responsabile le colonie feline e promuovendo una cultura di rispetto e convivenza con la fauna urbana. L’evento, realizzato con il contributo della Regione, con la partecipazione attiva dell’Associazione Arca Novese, partner operativo del progetto. La solidarietà sarà il motore della serata: l’ingresso allo spettacolo sarà a offerta libera e l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione per sostenere le cure, le sterilizzazioni e il cibo destinati ai gatti del territorio. “Il teatro può e deve diventare uno strumento per sostenere concretamente la comunità e le cause importanti”, spiegano dal Comune di Cabella Ligure, invitando residenti, villeggianti e turisti a riempire la piazza.

Il cast della commedia promette scintille e vede sul palco un affiatato gruppo di attori: Elisabetta Abbà, Franco Mordiglia, Paolo Tafuri, Daniela Faletti Massimo Brusasco, Marina Roncati. Il dietro le quinte è supportato dalla collaborazione di Lidia Mordiglia, Carla Spano e Anna Ferraris. Le scenografie portano la firma della stessa Compagnia Teatrale Fubinese, mentre i particolari arredi di scena sono stati realizzati da SIE-PROGETTO “Recupero dell’Anima”, aggiungendo un ulteriore tocco di sostenibilità all’evento.

L’appuntamento è un’ottima occasione per godersi una serata estiva all’insegna del buon umore, facendo contemporaneamente del bene agli amici a quattro zampe più indifesi.