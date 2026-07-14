La proprietà di Villa Berti, a Gavi, contesta l’indennità di esproprio del terreno di via Bosio che sarà utilizzato per la costruzione del nuovo ponte sul Lemme tra le provinciali 160 e 170. La Fondazione omonima, titolare della storica villa che si affaccia sul Lemme, si era vista riconoscere dal Comune 20mila euro per i circa 1000 metri quadrati del parco che verrà occupato dalla nuova infrastruttura destinata a sostituire il guado, causa di interruzioni della viabilità: in caso di piene del torrente deve infatti essere chiuso al traffico.

Pur non impugnando il progetto esecutivo del ponte, la Fondazione Villa Berti, insieme a Fabio Gabriel, comproprietario, chiede una cifra maggiore e una quindi ottenuto la nomina di una commissione tecnica composta da un professionista di fiducia, uno dal tribunale di Alessandria e uno dal Comune di Gavi, individuato in Antonello Toso, professionista di Alessandria. La commissione scriverà una relazione sulla stima definitiva del valore dei beni da espropriare.

A breve la Provincia chiuderà la gara per l’assegnazione dei lavori del ponte, ancora in fase di aggiudicazione.