Cinghiali fra le abitazioni di Cà del sole. La segnalazione arriva da un’interrogazione presentata dai consiglieri comunali del gruppo Ripartiamo Serravalle, in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale.

Marcello Bocca e Rosario Sestito sostengono che “da alcuni mesi, nel quartiere di Ca del sole, si registra la presenza frequente di uno o più cinghiali che si introducono regolarmente nelle aree abitate. In particolare, gli animali rovistano nei cassonetti e nei bidoni dei rifiuti, arrecano danni e disagi ai residenti, frequentano strade, marciapiedi e altre aree normalmente utilizzate dai cittadini“. Secondo i consiglieri di opposizione, questa situazione “determina una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto in presenza di bambini, anziani, animali domestici e persone che transitano nelle ore serali e notturne”.

Gli avvistamenti, secondo quanto riportato nell’interrogazione, “si verificano con frequenza via Alessandro Manzoni, Via Romita, via Perosi e principalmente nelle aree dedicate al punto di raccolta rifiuti; sono stati riportati episodi di avvicinamento dell’animale anche durante l’orario mattutino”. Addirittura, “una mattina il cinghiale si trovava presso la fermata dell’autobus impedendo così ai ragazzi di attendere il bus per andare a scuola“. Bocca e Sestito chiedono all’amministrazione comunale di “adottare gli interventi necessari alla tutela della sicurezza dei residenti e di informare i cittadini sulle misure previste per la gestione della problematica”.