La nuova passerella sul Lemme a Voltaggio aperta dopo sette anni

Chiuso dal 2019 il vecchio viadotto, il cantiere si è concluso dopo una lunga serie di inconvenienti e ostacoli.

La nuova passerella sul Lemme a Voltaggio sarà percorribile da martedì 21 luglio. Ne dà notizia il Comune con un post su Facebook. Il vecchio ponticello venne chiuso nel 2019, quando la piena del Lemme lo danneggiò rendendolo inagibile.

Lunga 26 metri, è stato costruita in metallo, a una sola campata ed è percorribile da bici, carrozzine e passeggini senza barriere architettoniche, a differenza di prima.

Innumerevoli gli ostacoli e i ritardi per arrivare a questo risultato. Ottenuti i fondi, il Comune aveva previsto di iniziare i lavori nel 2023, abbattendo la vecchia struttura ma il concomitante intervento di messa in sicurezza idrogeologica nel tratto del Lemme dal ponte dei Frati al ponte romanico aveva rallentato il via ai lavori.

L’avvio del cantiere della passerella era stato quindi rinviato al gennaio del 2024 ma il cantiere della rete del gas nel centro storico avevano fatto ritardare lo spostamento del tubo del gas che costeggiava la vecchia passerella. Alla fine, i lavori per la passerella sono effettivamente iniziati ma con altri inconvenienti, fra cui le difficoltà di vario genere per l’impresa a lavorare nell’alveo del Lemme, anche a causa delle piene. Lo scorso anno, ad agosto, il varo della passerella e la previsione di vederla aperta entro 40 giorni. Nulla da fare anche in quel caso. Stavolta, invece, ci siamo.

Su Facebook l’amministrazione comunale parla di “storia travagliata di questo progetto vessato da pastoie burocratiche, eventi atmosferici, controversie assicurative che hanno tenuto impegnate due amministrazioni per ben sette anni. Senza toni trionfalistici, dunque, ma con legittima soddisfazione possiamo affermare che l’impegno profuso e la perseverante azione di monitoraggio hanno alla fine prodotto il risultato sperato“.

La nuova passerella è costata nel complesso 500mila euro.