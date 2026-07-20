Novi Ligure. Torna la musica dal vivo alla Soms

Un viaggio musicale che unisce il fascino del passato alle sonorità del futuro. Mercoledì 22 luglio, il cortile della Soms di Novi Ligure si pre trasformarà in un palcoscenico a tutto ritmo per il nuovo appuntamento degli Aperisoms estivi. Protagonisti della serata saranno i Better Call Soul, quintetto dall’energia contagiosa pronto a far ballare il pubblico. La band è composta da cinque musicisti di talento: Noemi D’Angelo (voce), Antonio Salamone (chitarra), Nicola Ferrario (piano e tastiera), Alessandro Berto (basso) e Massimo Lacca (batteria). Il loro obiettivo? Giocare senza barriere nel cuore del soul, dell’R&B e del funk. Il repertorio spazia dai grandi classici del passato a moderne e inaspettate contaminazioni, il tutto guidato da groove potenti, armonie vocali avvolgenti e melodie capaci di stamparsi in testa fin dal primo ascolto. Non solo musica. L’evento non sarà solo un piacere per le orecchie, ma anche un’ottima occasione di convivialità. Le porte della Soms apriranno a partire dalle 19.30 con ingresso libero, per chi volesse cenare o fare un aperitivo, l’offerta gastronomica sarà ricca e variegata: piatti freddi, hamburger, hot dog, patatine fritte e specialità di carne alla brace. Le spine di birra saranno curate dallo St George Pub, mentre la cocktail list sarà firmata da Christopher Rovella, barman professionista della Federazione Italiana Barman.

Il piatto forte della serata, il concerto live dei Better Call Soul, prenderà il via ufficialmente alle 21.00. Un appuntamento per gli amanti della buona musica e delle calde serate estive all’insegna del ritmo.