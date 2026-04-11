L’Amministrazione comunale traccia un primo bilancio a un mese dall’avvio della nuova viabilità in corso Marenco, confermando l’efficacia dell’attuale configurazione del traffico. Le valutazioni condotte hanno portato alla decisione di stabilizzare e ottimizzare l’assetto presente, non procedendo con la “Fase 3”, che prevedeva l’introduzione della doppia corsia di ingresso in piazza della Repubblica. La stabilizzazione non è da intendersi come la conclusione definitiva dei lavori, ma come un’estensione della fase sperimentale. Questo approccio permetterà agli uffici di svolgere ulteriori analisi, monitoraggi e approfondimenti nei prossimi mesi, valutando eventuali aggiustamenti necessari prima della stesura del progetto esecutivo finale. A seguito di questa decisione, i semafori di piazza della Repubblica rimarranno inattivi. Verrà mantenuta l’attuale segnaletica orizzontale e verticale di cantiere, mentre i “new jersey” provvisori saranno sostituiti da una cordolatura con un impatto estetico ridotto.

Dettagli sui lavori e restrizioni al traffico

Le operazioni di stabilizzazione sono programmate in una finestra temporale notturna per minimizzare i disagi. I lavori si svolgeranno dalle 20 di martedì 21 aprile alle 6 di mercoledì 22 aprile. Durante questo periodo, saranno in vigore le seguenti limitazioni:

Sarà interdetta la circolazione sull’intero corso Marenco e sull’ultimo tratto di via Mazzini (specificamente da via Monte Sabotino all’ingresso di piazza della Repubblica).

Nelle medesime aree, verrà istituito il divieto di sosta a partire dalle ore 18 del 21 aprile.

Sarà garantita la possibilità di uscita ai veicoli che si trovano nel parcheggio Movicentro e nel parcheggio RFI sullo spalto di corso Marenco.

L’intervento rientra nel piano di mobilità avviato il 17 marzo scorso e finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). L’obiettivo principale del piano è duplice: rendere il traffico veicolare più fluido e, allo stesso tempo, valorizzare i percorsi pedonali nel cuore della città.