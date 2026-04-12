Pasturana: i pannelli dell’agrivoltaico incombono sulla Pieve di San Martino

Nei pressi della Pieve di San Martino a Pasturana incombono ancora i pannelli del progetto agrivoltaico proposto dalla società Neton Sviluppo Italia di Milano nel territorio di Novi Ligure. L’iter è ripreso in queste settimane: dopo che il proponente ha inviato una serie di integrazioni rispetto alle osservazioni dello scorso anno, quasi tutte negative, la Provincia ha riavviato la procedura richiedendo a tutti gli enti di inviare le loro valutazioni entro il 7 aprile.

In particolare, il Comune di Novi Ligure ha chiesto alla conferenza dei servizi di coinvolgere anche il Comune di Pasturana, sia in quanto confinante sia proprio per le conseguenze dal punto di vista paesaggistico per l’antica chiesa, sottoposta a vincolo con una fascia di rispetto entro la quale non si può costruire.

Il progetto prevede l’installazione di 4.256 moduli su un’area di 5,3 ettari lungo Strada Vecchia Pasturana

La Neton sostiene però che i pannelli non ricadono nella fascia di rispetto di 500 metri della Chiesa di San Martino e dall’area di vincolo. Deciderà la conferenza dei servizi.