Dal mare ai monti con Lorenzo Barone

26 anni, umbro, Lorenzo Barone, viaggiatore avventuroso, con la sua bici, a piedi o in kayak, ha attraversato oltre 60 Paesi percorrendo più di 100 chilometri, dal Sahara alla Siberia. Le sue imprese estreme lo hanno reso popolare. Lorenzo Barone sarà il protagonista dell’evento organizzato dal Rifugio Antola. L’appuntamento è per sabato 24 e domenica 25 agosto. La prima giornata si svolgerà con una traversata dal mare ai monti della Liguria, (per partecipare è necessario iscriversi), dall’Area Marina Protetta di Portofino al Parco Regionale Naturale dell’Antola in compagnia di Lorenzo, con un “triathlon non competitivo”: kayak, bicicletta, escursionismo/trail.

In kayak da Recco – Punta Chiappa-Recco 7,5 miglia; in bici da -Recco-Casa del Romano 60 km 2010 D+, a piedi da Casa del Romano al Rifugio Parco Antola 7 km 310 D+ . La traversata terminerà con una cena, notte e colazione in Rifugio o in tenda!

Domenica 25 agosto alle 14. 00 sulle terrazze del rifugio, Lorenzo Barone presenterà il suo libro “Dove finisce l’orizzonte” e parlerà dei suoi ultimi viaggi con proiezioni video ed immagini inedite.

L’ingresso alla presentazione è libero e gratuito anche per chi non ha partecipato alla traversata, sarà possibile pranzare in rifugio su prenotazione.

Per info e prenotazioni: Rif Parco Antola – +39 3394874872 – www.rifugioantola.com