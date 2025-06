Un mese di eventi, dal 28 giugno al 27 luglio, con l’edizione 2025 di “Di Gavi in Gavi Festival”, evento che sarà in versione diffusa sul territorio del Gavi Docg con un ricco calendario di appuntamenti tra vino, esperienze culturali, musica, arte e natura, nelle cantine della denominazione. Il Consorzio Tutela del Gavi inaugura il Festival sabato 28 giugno con un walk-around tasting nel chiostro del convento di Nostra Signora delle Grazie di Gavi dalle 17, per incontrare 34 produttori della denominazione e degustare le diverse espressioni e stili del Gavi Docg, abbinati ai prodotti tipici e alle Dop piemontesi. A seguire, l’atmosfera di festa si diffonde per le vie del centro storico con “Gavi, Il Borgo sotto le Stelle”, l’appuntamento serale che trasforma il borgo in un vivace percorso del gusto. Stand enogastronomici, street food curato dai ristoranti locali e specialità artigianali accolgono i visitatori fino a tarda sera. Protagonisti i sapori delle Terre del Gavi: dai celebri ravioli De.Co. – “a culo nudo” o al vino – al risotto al Gavi, dalla testa in cassetta ai dolci della tradizione come canestrelli, amaretti e moretti, accompagnati naturalmente dai calici di Gavi Docg.

Da domenica 29 giugno, le cantine del territorio aprono le loro porte per una vera e propria esperienza itinerante diffusa sul territorio, ospitando degustazioni, eventi a tema, concerti, spettacoli teatrali e tante altre attività pensate per far vivere al pubblico un’estate all’insegna della convivialità e della scoperta. Dal gioco di ruolo della “Cena con delitto” ad esperienze creative che uniscono l’assaggio del vino alla lavorazione della ceramica; dalla masterclass per imparare la ricetta dei Ravioli di Gavi all’incontro con l’artista in cantina; e poi gli aperitivi sulla Big Bench, quelli in terrazza sui vigneti, il cinema tra le vigne, le passeggiate tra i filari, gli incontri e gli abbinamenti con le cucine ligure e piemontese.

Sono 20 le cantine coinvolte e 50 appuntamenti – i cui dettagli, informazioni e modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Consorzio e sui social gavi972 – in cui vino e cibo diventano la lente d’ingrandimento attraverso la quale scoprire un territorio autentico, lontano dalle rotte del turismo di massa. Commenta così il Festival il Presidente del Consorzio Tutela del Gavi, Maurizio Montobbio: “Il Gavi è oggi fortissimo all’estero, ma conserva una solida reputazione anche in Italia, nei suoi mercati storici, Nord Italia e Roma in primis. In un momento storico di grande interesse verso i bianchi, con il Di Gavi in Gavi Festival il Consorzio ha l’obiettivo di creare un vero e proprio volano culturale per un turismo di qualità, rafforzando, attraverso la filiera corta, il rapporto diretto tra chi produce e chi gusta. Questo format trasforma enogastronomia e paesaggio in un racconto vivo, educando a un consumo responsabile e sostenibile. Allo stesso tempo, si valorizza il senso di comunità, di appartenenza e l’orgoglio locale, riportando l’attenzione sul territorio. Di Gavi in Gavi Festival è l’occasione per vivere l’autenticità delle Terre del Gavi e lasciarsi trasportare dalla storia e dall’identità che il suo vino sa esprimere.”

Per conoscere il programma completo: www.consorziogavi.com.

Per l’inaugurazione del 28 giugno il Consorzio consiglia di comprare i biglietti online per assicurarsi il posto, resta comunque possibile l’acquisto di persona in biglietteria il giorno dell’evento. Per gli eventi in cantina è obbligatoria la prenotazione. Instagram e Facebook. @gavi972