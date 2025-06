Cammina con il FAI in Valle Spinti

Divulgare la conoscenza sui principali temi ambientali, clima, biodiversità, acqua, paesaggio fa parte della missione del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano, che su questi argomenti ha attivato diverse campagne di sensibilizzazione. Obiettivo è coinvolgere il pubblico in un processo di consapevolezza che porti ciascuno a conoscere e capire, per sentirsi poi chiamato ad agire, ciascuno nel proprio ruolo, per contribuire alla costruzione di un futuro migliore, per noi e per le generazioni che verranno.

Nell’ambito di questa missione la Delegazione FAI Novi Ligure sostiene e supporta il Comune di Grondona nell’organizzazione di una camminata escursionistica per sabato 21 giugno dalle 9.30 alle 15.00.

Il percorso, ad anello e lungo circa 7 km, partirà da Grondona e, attraverso il sentiero CAI 271 condurrà alla suggestiva borgata in pietra di Ca’ di Lemmi dove ci sarà una prima sosta per la visita dell’abitato e il pranzo al sacco. La camminata riprenderà su strada carrareccia fino a Sasso Superiore, altro caratteristico borgo in pietra, dove ci si fermerà per la seconda pausa dedicata alla scoperta del paese. Infine si tornerà a Grondona nello stesso punto della partenza. Il percorso si snoda tra paesaggi boscati e radure lungo il rio Dorzegna dove si potranno incontrare alberi di diverso tipo (carpino nero, nocciolo, castagno, roverella, ginepro e sanguinello) e gli antichi essiccatoi per le castagne detti “abegü”.

Accompagnati da guide qualificate (Giacomo Gola dell’Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino piemontese, Silvia Gualtieri e Adriano Zanni dell’A.S. Cascina Emanuele di Grondona), i partecipanti potranno scoprire la ricca biodiversità dell’Appennino ligure/piemontese, un territorio ancora autentico e custode di bellezze naturali.

La partecipazione prevede il versamento in loco di un contributo a partire da 7 Euro per gli iscritti FAI e 10 Euro per i non iscritti, destinato a sostenere i progetti e le attività istituzionali della Fondazione.