Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato ieri,29 settembre, l’Ordine del giorno presentato dal consigliere regionale Marco Protopapa (Lega) e condiviso anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Ravetti (Pd), per il riconoscimento del territorio storico dell’Oltregiogo e l’avvio dell’iter per la costituzione del Distretto Turistico Interregionale dell’Oltregiogo.

L’atto impegna la Giunta regionale ad avviare, in raccordo con la Regione Liguria e con gli enti territoriali interessati, le interlocuzioni istituzionali e gli approfondimenti tecnico-amministrativi necessari per arrivare al riconoscimento del Distretto.

“L’approvazione di oggi rappresenta uno stimolo per ottenere un passo concreto per un territorio che ha una storia, un’identità e un patrimonio comune che vanno oltre gli attuali confini amministrativi – dichiara Marco Protopapa –. L’Oltregiogo rappresenta una realtà di grande valore per il Piemonte e in particolare per la provincia di Alessandria, capace di unire storia, cultura, paesaggio, produzioni agricole ed enogastronomiche e turismo”.

L’Oltregiogo comprende numerosi Comuni delle province di Alessandria, Genova, Piacenza e Pavia, con una presenza particolarmente significativa nel territorio alessandrino.

Un territorio caratterizzato da un patrimonio storico e ambientale di grande rilievo, dalle Vie del Sale ai castelli, dalle abbazie alle aree archeologiche, fino alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche e alle aree protette dell’Appennino.

“L’obiettivo è mettere a sistema queste eccellenze e costruire una promozione turistica coordinata, capace di raccontare l’Oltregiogo come una destinazione unitaria – prosegue Protopapa –. Il Distretto Turistico Interregionale può rappresentare uno strumento importante per rafforzare la collaborazione tra Comuni, associazioni, operatori economici e istituzioni e creare nuove opportunità di sviluppo per le nostre comunità”.

L’iniziativa vuole allinearsi ad altre realtà nazionali che hanno già avviato queste sinergie e si inserisce nel percorso portato avanti dall’Associazione Oltregiogo, costituita nel 2000, che negli anni ha lavorato alla valorizzazione dell’identità storica, culturale, ambientale e turistica del territorio e che nel novembre 2025 ha formalizzato la richiesta di riconoscimento del territorio storico dell’Oltregiogo attraverso la costituzione di un Distretto Turistico Interregionale.

“Oggi il Consiglio regionale ha dato un segnale chiaro – conclude Protopapa –: l’Oltregiogo può diventare una realtà territoriale capace di presentarsi unita e di valorizzare maggiormente le proprie potenzialità turistiche, culturali ed economiche”.