Settimane Musicali Internazionali: da Paganini a Piazzolla

Un ponte ideale tra la grande tradizione cameristica italiana e le suggestioni appassionate del Sud America. Le Cantine di Palazzo Borgatta a Rocca Grimalda ospitano, domenica 4 ottobre alle 17.30, un nuovoappuntamento della dodicesima edizione delle Settimane Musicali Internazionali: il concerto dal titolo evocativo “Bellezza Italiana”. La dimora ottocentesca che sorge alle porte del borgo storico, da generazioni punto di riferimento della vita culturale del territorio, farà da cornice a una serata all’insegna del dialogo sonoro, del virtuosismo e dell’intensità emotiva.

Al centro della scena sarà il SatorDuo, sodalizio artistico composto da Paolo Castellani al violino e Francesco Di Giandomenico alla chitarra. Considerato dalla critica di settore una delle formazioni più entusiasmanti e affiatate del panorama italiano contemporaneo, il duo vanta una solida carriera internazionale costellata di concerti e masterclass tra Europa, Cina, Stati Uniti e Sud America. Negli anni, numerosi compositori hanno dedicato loro partiture originali, confluite anche in progetti discografici di successo targati Nota Records — da SatorTango (2015) al celebrativo 10th Anniversary (2018).

Il programma scelto per l’appuntamento di Rocca Grimalda esplora a fondo la singolare sintonia timbrica fra corde ad arco e a pizzico. L’apertura sarà affidata all’estro brillante di Niccolò Paganini: in scaletta la Sonata n. 1 (dal celebre Centone di Sonate) e la fondamentale Sonata concertata op. 61, pagina di straordinario equilibrio dove violino e chitarra dialogano alla pari in un continuo rincorrersi di virtuosismo ed eleganza melodica. Il percorso si aprirà quindi alla contemporaneità con la firma dello stesso Paolo Castellani: i suoi brani Songoj De La Maro e SatorTango testimoniano la vitalità compositiva del duo e la loro naturale vocazione a far dialogare linguaggi differenti. Il finale sarà interamente dedicato alla rivoluzione del tango nuevo di Astor Piazzolla. Il pubblico sarà accompagnato attraverso le pagine più celebri del maestro argentino: dai chiaroscuri lirici di Adiós Nonino e dalla forza drammatica de La muerte del ángel, fino a tre celebri quadri della Histoire du Tango (Bordel 1900, Café 1930 e Nightclub 1960), che ripercorrono le tappe della trasformazione del tango da danza dei bassifondi a fenomeno concertistico mondiale.