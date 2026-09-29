Calici sul Forte: l’evento che unisce eccellenza, storia e solidarietà

Il grande vino bianco piemontese incontra le eccellenze gastronomiche del territorio e apre le porte a un gesto concreto di vicinanza verso chi ha più bisogno. Sabato 3 ottobre, dalle 17.30 e fino alle 22.30, il Forte di Gavi ospiterà la nuova edizione di “Gavi Giovani sul Forte”, l’appuntamento annuale promosso dall’associazione under-raccolta guidata da Giada Lava. Un’edizione che assume un sapore speciale: per la prima volta l’evento si svolge nella stagione autunnale, cogliendo l’occasione della recente riapertura del Forte a conclusione degli importanti interventi di restauro completati a luglio. Al centro della serata ci saranno i calici di Gavi Docg raccontati direttamente da chi li produce, affiancati da un percorso gastronomico radicato nella tradizione locale: dai celebri Ravioli di Gavi (firmati dal Ristorante Dal Papa) al salame Nobile del Giarolo, fino al raro e pregiato formaggio Montebore e agli immancabili amaretti di Gavi.

La serata inizierà alle 17.30 con un momento di approfondimento culturale intitolato “Gavi prima del Gavi”, dedicato alla riscoperta della biodiversità viticola locale prima della nascita formale della Denominazione d’Origine. A condurre il pubblico in questo viaggio nel tempo saranno Stefano Raimondi, ampelografo dell’IPSP-CNR (Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante), e lo storico del territorio Luigi Pagliantini.

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto alla Fondazione Uspidalet di Alessandria, impegnata da anni nel supporto e nel potenziamento dei reparti e delle cure pediatriche ospedaliere.

Fondata nel 2024, l’associazione Gavi Giovani APS si conferma così una delle realtà più dinamiche dell’areale, capace di dare voce ed energia al passaggio generazionale che sta ridisegnando il futuro della denominazione.

Info e prenotazioni: quota di partecipazione: 50 € (include calice degustazione, percorso vini, menu gastronomico e visita guidata per i primi 20 iscritti). Prenotazione obbligatoria: tramite la piattaforma XCEED al link dedicato: https://xceed.me/it/alessandria/event/calici-sul-forte-gavi-sabato-3-ottobre-wine-food/244326