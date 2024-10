Dolci Terre come il cioccolato.

Il cioccolato è il protagonista dell’edizione autunnale di Dolci Terre, la rassegna enogastronomica dedicata alle eccellenze del territorio. Il cioccolato, grazie ai brand locali, ha fatto conoscere Novi in tutto il mondo. L’appuntamento, inserito nella rassegna “Vediamoci in Novi”, è per sabato 12 ottobre nel centro storico.

«Visto il successo ottenuto dall’edizione primaverile – dice il sindaco Rocchino Muliere– continuiamo a puntare su eventi di questo tipo, in grado di promuovere le eccellenze e le tradizioni locali anche attraverso momenti di intrattenimento e testimonial apprezzati dal grande pubblico. L’obiettivo è quello di rilanciare l’immagine della città e, di conseguenza, le attività ricettive e commerciali che operano sul territorio».

Il programma si articola per tutta la giornata, dalle 10 alle 20, attraverso show cooking, degustazioni, laboratori, animazione di strada e spettacoli per bambini.Oltre alle tradizionali pasticcerie novesi, via Girardengo ospiterà i maestri pasticceri dell’Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani. A questi si uniscono tre aziende novesi leader nel settore, Novi Elah Dufour, Pernigotti e Bodrato, che saranno presenti con i loro stand nell’area eventi di piazza Dellepiane. Tra le curiosità, un nuovo cocktail al cioccolato che sarà presentato in corso Marenco dalla Federazione Italiana Barman.

L’intrattenimento, curato dalla Compagnia Omphaloz, prevede uno spettacolo teatrale diffuso lungo corso Marenco e via Girardengo che sarà proposto alle ore 15,30, alle 16,30 e alle 18. Sarà allestita anche un’area bimbi con giostre in piazza Carenzi.

Saranno quattro gli eventi speciali, che si terranno tutti nella centrale piazza Dellepiane. Si parte alle 11 con il laboratorio per piccoli pasticceri a cura della pastry chef Ylenia Gazzo, finalista nel 2021 al concorso Création et Saveurs di Parigi e terza classificata al concorso World Pastry Stars a Milano nel 2018. Si prosegue alle 15 con Tiramisumma, il Tiramisù campione del mondo già apprezzato dal pubblico nel corso dell’edizione di Dolci Terre di Primavera, che proporrà una versione del popolare dolce realizzata con la crema Novi. Alle ore 16 torna Ylenia Gazzo con un workshop a tema cioccolato. Gran finale alle ore 17,30 con lo chef Tommaso Foglia, vera e propria celebrità tra gli appassionati di cucina e di pasticceria in particolare. È noto per essere giudice da due edizioni di “Bake Off Italia – Dolci in forno”, programma condotto da Benedetta Parodi in onda in prima serata su Real Time, al fianco di Ernst Knam e Damiano Carrara. Nel 2022, sempre con Damiano Carrara, ha condotto “Cake Star: Pasticcerie in sfida”, programma televisivo che premiava le migliori pasticcerie d’Italia.

