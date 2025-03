Evade dagli arresti domiciliari, fugge dai carabinieri e viene arrestato.

E' successo a Spinetta Marengo: un 40enne ha cercato prima di non farsi riconoscere, poi è scappato fra le vie del paese prima di finire in manette

Evade dagli arresti domiciliari, fugge dai carabinieri ma viene arrestato.

E’ successo Spinetta Marengo (Alessandria): di prima mattina, una pattuglia dei carabinieri, in servizio lungo le vie del paese, nota un uomo che, con atteggiamento sospetto, cerca di sottrarsi alla vista dei militari, tirando su il cappuccio della felpa e defilandosi. I carabinieri lo intercettano e cercano di raggiungerlo, ma l’uomo, compreso di essere stato individuato, si mette in fuga verso un complesso di abitazioni, dove riesce a fare perdere le proprie tracce. I Carabinieri lasciano l’autovettura e proseguono le ricerche a piedi, ispezionando tutto il complesso residenziale.

I minuti passano e del fuggitivo non c’è traccia. I Carabinieri si appostano, nascondendosi a loro volta. Il trucco funziona, appena la pattuglia sparisce dalla sua vista, il sospetto esce allo scoperto, venendo nuovamente intercettato. Riprende quindi a correre, nonostante l’intimazione a fermarsi, scavalca il cancello di una villetta poi la recinzione di un condominio, inseguito a piedi dai Carabinieri che riescono a raggiungerlo e a intimargli nuovamente di fermarsi. Ma l’uomo non ne vuole sapere e scavalca l’ennesima recinzione, questa volta senza fortuna: viene raggiunto e bloccato. È un 40enne sottoposto a detenzione domiciliare, che viene così arrestato per evasione. Processato per direttissima davanti dal Tribunale di Alessandria, è stato nuovamente sottoposto al regime detentivo.