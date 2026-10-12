Ex Ilva, lavoratori in piazza a Novi Ligure, il Pd: “Il Governo eviti la chiusura”

Cresce la tensione attorno al futuro dell’ex Ilva nel Nord Italia. Questa mattina le tute blu dello stabilimento di Novi Ligure sono scese in presidio per manifestare contro il blocco delle linee produttive, uno stop annunciato per la metà di novembre che rischia di paralizzare l’attività del sito alessandrino. Al fianco dei lavoratori, oltre al sindaco di Novi Ligure Rocchino Muliere, erano presenti i deputati piemontesi del Partito Democratico Chiara Gribaudo e Federico Fornaro, che hanno lanciato un duro monito all’esecutivo, ed esponenti di altre forze politiche, come l’assessore regionale Enrico Bussalino. Al centro della mobilitazione c’è l’imminente esaurimento delle forniture: senza un rapido rifornimento di materie prime, in particolare bramme e coils, gli impianti saranno costretti a fermarsi. Uno scenario che, secondo i parlamentari dem, non può essere derubricato a inevitabile fatalità burocratica o industriale. «Siamo al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in una battaglia che riguarda il lavoro, la dignità delle persone e il futuro industriale di Novi Ligure e, in Piemonte, anche di Racconigi», hanno dichiarato Gribaudo e Fornaro a margine del presidio. «Non possiamo accettare che stabilimenti con competenze, capacità produttive e mercato vengano fermati per mancanza di materie prime. Non staremo fermi e non lasceremo che Novi Ligure e Racconigi vengano condannati alla chiusura».

Il nodo centrale resta la gestione dell’amministrazione straordinaria e il ruolo di Palazzo Chigi. La richiesta avanzata dai parlamentari è quella di congelare immediatamente la procedura di fermata programmata per metà mese, attivando canali straordinari per garantire l’approvvigionamento necessario a mantenere attivi i laminatoi e le linee di trasformazione. L’impatto di un eventuale stop, avvertono i rappresentanti del Pd, non rimarrebbe circoscritto ai cancelli delle fabbriche piemontesi: «La situazione richiede risposte immediate, non altri rinvii. Il Governo e i commissari straordinari devono individuare tutte le soluzioni necessarie per garantire l’approvvigionamento di coils e bramme e sospendere la procedura di fermata. Non si possono mettere a rischio migliaia di posti di lavoro lungo la filiera». La protesta di Novi Ligure suona così come un campanello d’allarme per l’intera siderurgia del Nord: «Dietro ogni posto di lavoro ci sono persone, famiglie e un patrimonio di professionalità che non possiamo permetterci di disperdere. La mobilitazione di oggi dimostra che il territorio non intende rassegnarsi. Chiediamo al Governo di assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e di garantire la continuità produttiva e occupazionale degli stabilimenti del Piemonte e del Nord Italia. Servono un piano industriale credibile e impegni concreti».