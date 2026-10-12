Due soggetti sono stati fermati dai carabinieri all’esterno di un noto supermercato di Serravalle Scrivia mentre cercavano di allontanarsi in fretta con diverse bottiglie di marchi prestigiosi appena rubate. Il colpo, del valore di circa 500 euro, è stato sventato dai Carabinieri, che hanno individuato i due pendolari del crimine provenienti dal Genovese: per uno di loro è scattato l’arresto, mentre il complice è stato denunciato. La merce è stata interamente restituita alla direzione del punto vendita.

Proseguono intanto i controlli a tappeto per contrastare la ricettazione di beni alimentari. L’attività ha già portato ad altre denunce nell’ambito del contrasto alla rivendita di alcolici rubati, anche grazie alla costante collaborazione con i responsabili dei negozi, dei centri commerciali e dei servizi di vigilanza.