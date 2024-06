L’Associazione Cori Piemontesi ripropone anche quest’anno il festival ITER VOCIS, che mette in rete i territori della regione in un cartellone unico organizzato dai singoli Consiglieri Provinciali per mettere in contatto le realtà corali in diverse location per un totale di 13 concerti distribuiti su tutto il territorio regionale con la partecipazione di 34

diversi cori. Quest’anno per la provincia di Alessandria è stato scelto come location il

Forte di Gavi: in questa prestigiosa cornice domani, domenica 23 giugno, alle 17,

si esibiranno in concerto la Corale Aurora Montis di Valdilana (Bella) diretta

da Gianluigi Colpo, l’Associazione Corale “I Cersulin” di Ceresole d’Alba (Cuneo) diretta da Francesco Mo, Le Note sui Registri di Alessandria diretta da Miriam Marcolongo e il

Coro Voci Bianche e Giovanile “Accademia MusicArte” di Novi Ligure diretti da

Raffaella Tassistro.

L’evento è patrocinato dal Comune di Gavi e in collaborazione con il Forte di Gavi e la Direzione Regionale Musei Nazionali del Piemonte.

La Corale Aurora Montis nasce agli inizi degli anni ’60. Il coro si esibisce in manifestazioni regionali con un repertorio che va dalla musica sacra con messe

e mottetti alla musica popolare e moderna. L’associazione corale “I Cersulin“

nasce nel 2016. È diretta, fin dalla fondazione, dal maestro Francesco Mo. Il repertorio comprende canti popolari, alpini e religiosi.

Le Note sui Registri è un coro pop rock diretto da Miriam Marcolongo. Il suo

repertorio spazia dai grandi musical italiani e di Broadway al cinema con le colonne sonore dei film più famosi. Completano il portfolio del coro brani di Tina Turner, i Queen, i Manhattan Transfer, Michael Jackson. Non può infine mancare un viaggio della musica italiana, che le Note sui Registri presentano con i loro medley anni 70-80 e 80-90.

L’Accademia MusicArte è espressione di un progetto didattico del Centro Culturale Praecipianensis APS. Il Coro Voci Bianche e il Coro Giovanile sono formati da giovani che hanno intrapreso lo studio musicale di uno strumento o del canto.

Info al 338 9572665.