A Fraconalto l’insediamento della nuova amministrazione comunale sarà lunedì 24 giugno, alle 21. Il sindaco uscente, Francesco Di Vanni, è stato riconfermato per il terzo mandato e ha convocato la prima seduta del Consiglio comunale nella quale giurerà e sarà comunicata la composizione della giunta. Inoltre, verranno votate le linee programmatiche del mandato e indicati i rappresentanti di maggioranza e minoranza nel Consiglio dell’Unione montana Alta Val Lemme. Alle elezioni dell’8 e 9 giugno la lista “Stretta di mano” ha prevalso con 121 voti (64%) sulla lista di opposizione “Per le famiglie e il territorio” (67 voti, pari al 35%). Il nuovo Consiglio comunale sarà composto, per la maggioranza, da Mauro Repetto, Massimo Barbieri, Andrea Guido, Nadia Valceschini, Marco Mongiardini, Enrico Bagnasco e Serena Costanzo. In minoranza, il candidato sindaco Adriano Bavastro con Mauro Bisio e Antonio Lerici.