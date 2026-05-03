Gli Oltregiogo Days tornano il 9 e 10 maggio con la loro ottava edizione. La manifestazione è stata presentata ieri, 2 maggio, nel municipio di Arquata Scrivia.

“Quest’anno – spiegano dall’associazione Oltregiogo -, il programma è molto più incentrato sulla natura, perché è il modo migliore per raccontare la Val Borbera e i suoi dintorni. Quali sono quindi i Comuni e i siti coinvolti? A Stazzano sarà possibile visitare il Museo di Storia Naturale e il Santuario di Montespineto. Il Museo è un interessante spazio espositivo che racconta la biodiversità locale, descrivendone la flora, la fauna attuale e anche quella preistorica, grazie a una collezione di fossili. Il Santuario di Montespineto è uno dei simboli della tradizione religiosa locale ed è posto in un luogo da cui si gode di una bella vista sul territorio circostante. Qui si può arrivare sia in auto che a piedi: in alcune fasce orarie, una nostra guida naturalistica vi accompagnerà al Santuario”.

Ad Arquata Scrivia ci sarà una passeggiata nel cuore medievale della cittadina, partendo da piazza Bertelli e arrivando fino alla porta nord dell’antico borgo, passando per la parrocchiale di San Giacomo con la visita alla cripta degli Spinola. “A Grondona – aggiunge l’associazione guidata da Dino Angelini – proponiamo un affascinante percorso tra storia e gusto: vi accompagneremo alla scoperta di due pievi medievali di grande interesse storico, architettonico e artistico: la Chiesa dell’Assunta e quella dell’Annunziata, entrambe caratterizzate da affreschi risalenti al periodo compreso tra il XV e il XVI secolo. Il tour si conclude con la visita all’Azienda Agricola La Tula, rinomata per la produzione del celebre Montebore e di altri formaggi di qualità. Durante l’esperienza sarà possibile visitare l’azienda e la sala di lavorazione. Sarà inoltre possibile partecipare, su prenotazione, a una degustazione dei prodotti”.

A Vignole Borbera sarà organizzato un percorso cicloturistico guidato da Cascina delle Signore a Bosco Piano: “L’esperienza, aperta a tutti e gratuita, è una piacevole immersione nel verde della Val Borbera. Sarà possibile portare la propria bicicletta o noleggiarne una al costo di 25 euro. L’altra esperienza in questo Comune è la visita all’Azienda vinicola Ezio Poggio, rinomata produttrice di Timorasso. Il percorso prevede la scoperta della cantina e dell’azienda, con la possibilità di partecipare a una degustazione a pagamento dei loro vini, accompagnati da prodotti tipici del territorio come salumi e formaggi della Val Borbera”.

Il Comune più in alto è Borghetto di Borbera, dove sono in programma tre diverse attività: “Il sabato sarà possibile visitare il giardino botanico Spinarosa, ricchissimo di piante di particolare interesse botanico. Passeggiando nel giardino si vivrà un’esperienza immersiva, entrando in contatto con la bellezza della natura. Al termine della visita è prevista una piacevole merenda nel giardino. Per i più avventurosi, proponiamo un’escursione guidata verso Rivarossa, una delle tante frazioni della Valle che sono rimaste disabitate durante il Boom economico, e la Madonna di Rivarossa. Il trekking dura un paio d’ore e vi porterà a scoprire un’importante pagina della storia della valle: quella della Resistenza. Per chi cerca un’oasi di pace, invece, c’è la passeggiata a Roncoli, un gruppo di case circondato da bosco, in cui regna la tranquillità. Gli antichi edifici ben curati sono protetti dalla chiesina di Sant’Antonio, sulla cui facciata sono stati dipinti degli affreschi che riassumono la storia e la devozione locale”.

Visite, escursioni e passeggiate sono tutte gratuite, necessaria la prenotazione sul sito www.oltregiogo.org. L’associazione mette a disposizione 18 giovani divulgatori che spiegheranno la storia degli edifici aperti ai visitarori.

Gli Oltregiogo Days hanno ottenuto il sostegno del Consiglio regionale del Piemonte, il patrocinio della Provincia e il contributo delle Fondazioni Cral e Crt