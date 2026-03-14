Prima la valutazione di impatto ambientale da parte della Regione, ora gli usi civici dimenticati: la costruzione dell’impianto eolico “Isola del vento”, sul crinale appenninico tra Isola del Cantone e Voltaggio, trova nuovi ostacoli.

Lo scorso anno il progetto da 4 torri alte 180 metri era stato sottoposto dalla Regione, su richiesta del Comune genovese e di varie associazioni, all’iter della valutazione di impatto ambientale per comprendere al meglio le ricadute dell’impianto sull’ambiente e sul paesaggio. In questo ambito l’amministrazione comunale isolese e l’Associazione isolese ambientalista (Aia) hanno presentato osservazioni insieme a Italia Nostra e al comitato Liberi Crinali e hanno evidenziato un “buco” nell’iter non solo del progetto in questione ma anche di quello già autorizzato dalla Regione Liguria sullo stesso crinale, chiamato “Costa Popein”, e proposto sempre dalla società Fera, che prevede 6 torri sempre da 180 metri: nella fase degli espropri dei terreni non sono stati considerati gli usi civici sulle aree dove è prevista la strada di cantiere per portare gli enormi componenti delle torri, usi concessi nel Medioevo dalla famiglia Spinola agli abitanti della frazione isolese di Pinceto per raccogliere, per esempio, la legna e che non mai stati cancellati. Secondo le osservazioni depositate, non sono espropriabili con le normali procedure: serve infatti un atto di desmanializzazione.

Fera, per andare incontro alle osservazioni sull’impatto paesaggistico arrivate anche dalla Regione, aveva spostato una delle torri più lontano dalla Cappella di Sant’Anna all’Alpe di Buffalora, edificio vincolato ma il Settore Urbanistica della Regione Liguria ha parlato nuovamente di “criticità non superabili”.

Comune e Aia hanno inoltre portato le torri eoliche al Tar sostenendo che i due progetto sono in realtà un unico impianto, spezzettato solo per evitare l’autorizzazione presso il ministero dell’Ambiente, più lunga e approfondita.

I “pezzi” delle torri di entrambi i progetti arriveranno, secondo il progetto, sul crinale passando da Voltaggio.