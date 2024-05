Inaugurata la nuova sede del Consorzio Tutela del Gavi.

E’ stata inaugurata ufficialmente oggi la sua nuova sede del Consorzio Tutela del Gavi che si trova n via Mameli 173 a Gavi.

Alla cerimonia di apertura hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni; tra questi i sindaco di Gavi Carlo Massa, accolti dal Presidente del Consorzio, Maurizio Montobbio.

“Questo è per noi soprattutto l’occasione per dire grazie a chi a livello europeo, regionale, provinciale e comunale accompagna il lavoro del Consorzio – ha dichiarato Montobbio – siamo consapevoli della grande responsabilità e del ruolo della nostra denominazione. Siamo un importante tassello della Regione che si vorrebbe identificare nella Borgogna d’Italia. Siamo evidentemente anche coscienti del momento di riflessione che accompagna il mondo del vino: in termini di consumo e salute, e siamo quindi pronti a continuare a lavorare in squadra per raggiungere gli obiettivi di qualità e valore che ci siamo da sempre prefissati”.

La nuova casa del Gavi, operativa già dallo scorso novembre, è frutto di un

attento restauro e rappresenta un punto di riferimento moderno e funzionale per

tutte le attività del Consorzio. Distribuita su tre piani, più uno interrato,

per un totale di 1000 mq, la struttura ospita uffici amministrativi, sale per

riunioni, spazi per eventi e un’area dedicata a degustazioni e masterclass.

“E’ fondamentale per il Consorzio operare e promuoversi in una sede che rispecchi

il grande fermento della nostra denominazione– ha concluso Montobbio – Un traguardo importante per il Gavi”.

La cerimonia di oggi coincide con un anno particolarmente significativo: il 2024 segna infatti i 50 anni dal riconoscimento della DOC Gavi, ottenuta nel 1974 e seguita dalla Docg nel 1998. Questo anniversario celebra mezzo secolo di successi e di crescita continua per il Gavi, un vino che oggi è presente in oltre 100 paesi nel mondo e che rappresenta con orgoglio l’eccellenza vinicola

del Piemonte.