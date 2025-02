Israele e Palestina: “Un conflitto lungo un secolo: storia di una Terra”

Le associazioni culturali Chieketé e Uniduevalli, invitano, venerdì 28 febbraio, alle 17 a un incontro di approfondimento che si svolgerà all’Istituto Comprensivo Martiri della Benedicta di Serravalle Scrivia sul tema del conflitto Israelo-Palestinese; una terra che è crocevia di storia, religioni e densa di spiritualità, territori che parlano della fede di più popoli. Relatore dell’incontro sarà padre Iuri Sandrin SJ, gesuita e parroco della chiesa di San Fedele a Milano, che da vent’anni frequenta quei luoghi.

Nella serata Padre Sandrin riprenderà alcuni elementi centrali dal punto di vista di un inquadramento storico, provando a sciogliere le difficoltà che si frappongono nella valutazione delle informazioni, spesso così polarizzate e contrastanti, ma soprattutto cercando di dare una voce di speranza e la possibilità di raccogliere dei segni che aprono scenari diversi rispetto a quelli che stiamo ricevendo quotidianamente. La guerra è un affare anche nostro. Come cittadini del mondo non possiamo rimanere indifferenti di fronte ai conflitti in corso. Con il loro carico di dolore e di distruzione, essi investono la nostra quotidianità e interrogano il nostro appartenere alla medesima famiglia umana. Non sono qualcosa di lontano, sono qui, davanti ai nostri occhi: ci riguardano, ci parlano, chiedono una nostra azione. Capire, anzitutto. Conoscere per poter avviare quel cambiamento sulla via della pace che tutti auspichiamo. Chieketé e Uniduevalli, come associazioni culturali presenti sul territorio, si sentono particolarmente chiamate a promuovere e a sviluppare quella conoscenza dei fatti e del mondo che è azione preliminare e imprescindibile ad ogni passo successivo.

L’incontro è aperto a tutti.