La Fiera del bestiame delle antiche razze locali a Capanne di Marcarolo va ripensata anche perché gli allevatori di bovini, in particolare, non partecipano più da tempo. Secondo costoro, in base quanto è stato detto nell’ultima seduta del Consiglio delle Aree protette dell’Appennino Piemontese, l’ente sarebbe fra le cause della proliferazione dei lupi e quindi degli attacchi al bestiame al pascolo. Una situazione che secondo il presidente delle Aree protette, Paolo Caviglia, non è invece responsabilità del Parco, poichè non ha alcun potere sul contenimento dei lupi. L’ente da anni si occupa invece di sensibilizzare la popolazione sulla presenza del lupo, insistendo sulla convivenza tra l’uomo e il predatore, vista come fumo negli occhi dagli allevatori. Caviglia ha auspicato il dialogo, evitando gli integralismi.

Intanto, però, la fiera è in crisi da alcuni anni: i bovini di razza cabannina o varzese, per le quali era stata pensata 25 anni fa, sono quasi del tutto assenti e in generale gli animali sono pochi. Molte invece le bancarelle con merci di vario genere, che poco hanno a che fare con la manifestazione.

Da qui la proposta di ripensare la manifestazione con un altro obiettivo.