Novi Ligure, la solidarietà scende in piazza con la “Lotteria delle Emozioni”

Non è la solita riffa di quartiere, ma un progetto di ampio respiro che mette al centro le relazioni umane e il bene comune. Sabato 9 maggio, nel cuore di Novi Ligure, si terrà l’estrazione della “Lotteria delle Emozioni – esperienze da vivere insieme”, una delle tappe fondamentali della programmazione 2026 della Consulta del Volontariato. A differenza dei concorsi tradizionali, i premi in palio quest’anno segnano una netta controtendenza: i vincitori non riceveranno beni materiali, ma opportunità di socialità. Aperitivi, percorsi culturali e attività ricreative sono stati pensati per incoraggiare i cittadini a riscoprire il piacere del tempo condiviso, trasformando il biglietto della lotteria in un ponte verso nuove relazioni. La parte più bella, però, è dove finiscono i soldi dei biglietti. Partecipare non è solo un “incrociamo le dita”, ma un gesto concreto per la comunità. I fondi raccolti andranno a finanziare tre progetti che scaldano il cuore: Istruzione: l’erogazione di borse di studio destinate agli studenti delle scuole superiori del territorio. Sostegno educativo: il finanziamento delle attività di doposcuola presso la Casa del Giovane, presidio fondamentale per la crescita dei ragazzi. Patrimonio storico: il recupero conservativo dei portoni delle Casermette, intervento propedeutico alla realizzazione della futura Corte dell’Accoglienza.

L’evento di sabato non sarà un caso isolato. La Consulta ha infatti già confermato per il mese di giugno una cena solidale, i cui proventi integreranno quanto raccolto con la lotteria, garantendo così la copertura finanziaria per i progetti prefissati. L’appuntamento di Piazza Dellepiane rappresenta dunque molto più di una semplice estrazione: è la celebrazione di una comunità che sceglie di investire sul proprio futuro, unendo il sostegno alle nuove generazioni alla cura del patrimonio architettonico cittadino.