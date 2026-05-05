43ª Stranovi: sport, festa e solidarietà tra le vie del centro

Non è solo una corsa, ma un rito collettivo che unisce generazioni diverse sotto il segno della solidarietà. Venerdì 29 maggio, Novi Ligure tornerà a indossare le scarpe da ginnastica per la 43ª edizione della Stranovi, la manifestazione ludico-motoria organizzata da CamminaNovi con il supporto tecnico dell’Atletica Novese e il patrocinio del Comune. Come da tradizione, il motore dell’evento è la beneficenza. Il simbolo dell’adesione sarà la t-shirt ufficiale, il cui acquisto vale come iscrizione. Quest’anno, il ricavato sarà suddiviso tra due importanti realtà locali: il Comitato Novese della Croce Rossa Italiana, da sempre in prima linea per l’assistenza sul territorio; la Onlus “La Corte dell’Accoglienza”, impegnata nel progetto “Casermette” per trasformare l’edificio tra Corso Italia e via Verdi in un moderno polo multifunzionale dedicato al volontariato.

La partenza è fissata per le 20.15 in Piazza XX Settembre, che fungerà anche da traguardo. Il tracciato, lungo circa 4 chilometri, si snoderà interamente all’interno della cinta delle antiche mura, offrendo ai partecipanti la possibilità di riscoprire il fascino del centro storico in un’atmosfera di festa e condivisione, lontano dalla pressione del cronometro. Al termine della camminata, verranno premiati i gruppi più numerosi, con un occhio di riguardo per il mondo della scuola e del sociale: Trofeo Andrea Chaves: al primo gruppo scolastico, in memoria del giovane e talentuoso esponente dell’Atletica Novese, 1° Trofeo L’Inchiostro Fresco – Memorial Umberto Cecchetto: al secondo gruppo scolastico, Trofeo Fidas: dedicato al gruppo non scolastico più numeroso.

Chi volesse assicurarsi la maglietta celebrativa, le modalità di iscrizione sono già attive: Gruppi: presso la sede dell’Atletica Novese (Stadio Comunale), dal lunedì al venerdì (18.00-20.00). Dal 25 maggio apertura anche al mattino (10.00-12.00). Singoli: presso il negozio Novi Running di via Pavese 25. Last minute: il giorno dell’evento direttamente in Piazza XX Settembre, dalle 17.30 alle 19.50.

Info utili: Per ulteriori dettagli è possibile contattare l’Atletica Novese ai numeri 0143 321582 o 335 6026725.