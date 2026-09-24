La Fiera della zucca festeggia i suoi primi dieci anni a Parodi Ligure

L'evento sarà domenica 27 settembre nel centro storico con il Mercato contadino, i laboratori per bambini e il pranzo organizzato dalla Pro Loco.

Oltre 40 produttori nel centro storico di Parodi Ligure per festeggiare la decima edizione della Fiera della Zucca, in programma domenica 27 settembre per tutto il giorno. Questo colorato prodotto sarà il protagonista della manifestazione organizzata dal circolo Val Lemme di Legambiente insieme al Comune e alla pro loco. Dal mattino il Mercato contadino con i prodotti del territorio, la zucca su tutti ma non solo: ci saranno ortaggi, miele, frutta, vino e birra, formaggi e legumi. Nel pomeriggio, spazio per i bambini con la Zuccaccia, la zucca di cartone piena di dolci, e con il laboratorio entomologico con Alessio Minici e Alice Daceva per scoprire gli insetti, e quello della apicoltrice Stefania Tavarone. Poi la premiazione delle zucche più belle, più grandi e più curiose.

A mezzogiorno si potrà pranzare con i piatti preparati dalla Pro loco: ravioli al ragù, nel vino o burro e salvia; tortelli di zucca all’olio e al burro; roast beef con o senza zucca in agrodolce, vitello tonnato, fiori di zucca fritti, patatine fritte. Infine, torta della nonna. Tanti i vini tra i quali scegliere, dal Gavi al Barbera fino al Dolcetto, tutti prodotti da aziende del territorio.

“Avremo 43 produttori agricoli e alcuni artigiani – spiega Mario Bavastro (Legambiente) – in questa manifestazione che ha come fil rouge la zucca ma l’elemento caratteristico della fiera sarà il Mercato contadino, che porta con sè un messaggio di tutela e presidio del territorio grazie alle produzioni di qualità“.