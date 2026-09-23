Novi Ligure: malore alla guida, un’auto contro altre macchine

Una automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo a causa di un malore improvviso e ha impattato contro altre autovetture. L’episodio si è verificato oggi, 23 settembre, in via Piave, dove l’auto condotta dalla donna è terminata contro due veicoli fermi nei pressi dell’incrocio. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Arquata Scrivia e della Stazione di Cabella Ligure per il soccorso e la gestione della viabilità lungo l’arteria stradale. I sanitari del 118 hanno prestato le prime cure alla conducente e disposto il trasporto urgente in ospedale a bordo di un’ambulanza medicalizzata in codice rosso.