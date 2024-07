Come ogni anno, da cinque anni, l’Associazione culturale Roba da Streije e la Pro Loco di Cabella Ligure, invitano la cittadinanza a partecipare a “La Val Borbera fa battere il cuore”, due giornate dedicate alla salute con visite mediche e informazioni sanitarie.

Si inizia domani, sabato 20 luglio a Cabella Ligure, negli ambulatori del distretto sanitario dove dal mattino, anche grazie alla disponibilità di alcuni medici specialisti, saranno effettuate visite gratuite di Cardiologia, Senologica, Otorinolaringoiatria, Urologia e Dermatologia.

Al Palavittoria sarà allestita la postazione LILT- Lega Italiana Lotta Tumori della provincia di Alessandria- che metterà a disposizione un punto informativo e specialisti dermatologi per l’esecuzione di visite mediche gratuite per la prevenzione dei tumori della pelle. E sempre al Palavittoria sarà possibile valutare il proprio rischio diabete con il controllo della glicemia effettuato a cura dei volontari Lions Club Val Borbera e Spinti.

Nel pomeriggio, alle 18.30 in conclusione della giornata dedicata alla prevenzione, gli istruttori CRI forniranno nozioni di primo soccorso, rianimazione di base bls e disostruzione vie aeree adulto e pediatrico.

La seconda giornata è in calendario sabato 27 luglio ad Albera Ligure dove, in collaborazione con la locale pro loco dalle 14.30 alle 17.30 saranno effettuate le visite gratuite di prevenzione con la specialista ginecologa mentre alle 18.00, presso la struttura coperta vicino al campo sportivo, la stessa specialista condurrà un incontro “per le donne” sull’argomento menopausa denominato “due chiacchiere sulla menopausa…le risposte che volete avere”.

A Cantalupo Ligure la mattinata del 27 luglio sarà dedicata alle visite gratuite dello specialista Otorinolaringoiatra presso l’ambulatorio medico.

Quest’anno, si aggiunge un’ulteriore data: venerdì 6 settembre dalle 9 alle 18 nell’ambulatorio in Via Martiri della Libertà 8 a Cabella Ligure, la ditta Okodoc effettuerà, attraverso ultrasonografia del calcagno, il test MOC per il controllo della densità ossea e per prevenire l’osteoporosi.

Alla manifestazione collaborano: l’ASL provinciale, la LILT, la CRI – Comitato di Vignole Borbera ed il LIONS Club Val Borbera e Spinti, oltre alla ditta Seagull HC Elettromedical che mette a disposizione l’elettrocardiografo.

Un’occasione sia per gli abitanti della Val Borbera sia per i villeggianti, che avranno specialisti e operatori della sanità a loro disposizione, gratuitamente, per effettuare visite di prevenzione, screening, valutazioni ed informazioni sanitarie oltre a nozioni di primo soccorso per adulti e bambini.

Tutte le visite specialistiche e gli screening sono gratuiti ma saranno effettuati in base alla disponibilità di posti e su prenotazione al numero 3383162138, anche via whatsapp. Focus e nozioni d primo soccorso sono a libero accesso.