40 anni di “Creuza de Ma” con Mauro Pagani a cascina Moglioni

Sono passati quarant’anni dalla pubblicazione dell’album Crêuza de Mä, pietra miliare della musica cantautorale etnica italiana, scritto da Fabrizio De Andrè, in collaborazione con il compositore, arrangiatore, polistrumentista Mauro Pagani, e per l’anniversario, Mauro ha deciso di riproporne le musiche con il progetto “2024 Creuza De Ma in tour”, in scena domani, sabato 20 luglio, nell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, a Capanne di Marcarolo (Bosio), all’interno del Parco omonimo.

Con 6 musicisti, una corista e un corista, Mauro ha deciso così di salpare per una nuova avventura. A coronare questo viaggio musicale, non mancheranno, poi, i brani del suo noto e apprezzato repertorio frutto di oltre cinquanta anni di carriera.

“Creuza de Ma compie 40 anni: Fabrizio ed io, lo registrammo nel 1983 e venne pubblicato l’anno successivo. Un album incollocabile nello spazio tempo, sospeso, scevro da tendenze, arcaico, ma sempre attuale. Il mio bisogno, di uomo e di artista, di issare le vele, in questi strani giorni, è incontenibile. Le rotte che, scrivendo l’album, immaginavamo solcate da bastimenti carichi di spezie, oggi sono, nella realtà, una via di fuga, e per molti, troppi, dall’ingiustizia. Il viaggio da capo, dunque e, se possibile, a un volume ancora più alto, perché tutti ci sentano bene… Buona Musica”, dice Mauro Pagani.

Biglietti: https://attraversofestival.it/