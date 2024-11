Le Fiamme Gialle sequestrano 1300 borse contraffatte arrivate dalla Cina

La Guardia di Finanza di Tortona, in collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Rivalta Scrivia, nel corso di un piano coordinato di controlli attuato in città in merito ad alcune importazioni di merci provenienti dalla Cina e destinate al territorio nazionale, ha sequestrato circa 1.300 borse recanti un noto marchio contraffatto.

Le Fiamme Gialle tortonesi ed i funzionari della Sezione Controlli e Antifrode delle Dogane hanno controllato un container contenente borse da donna contraffatte riportanti il marchio di una nota griffe di moda che, una volta immesse sul mercato, avrebbero fruttato ricavi per circa 30 mila euro.

Il titolare della ditta importatrice, risultato essere un cittadino di nazionalità cinese, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di introduzione nel territorio dello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Si evidenzia che il procedimento penale instaurato verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.