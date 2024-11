La sede del sindacato Cisl di Gavi, in via Mameli, sarà intitolata a Rita Semino. La cerimonia è in programma martedì 26 novembre, alle 10,30. “Cotre” come era soprannominata, scomparsa la scorsa primavera a 89 anni, per decenni ha prestato servizio nel sindacato diventando un riferimento per tanti cittadini dopo essere stata operaia nel calzificio Morasso. Poi nel 2011 l’elezione in Consiglio comunale, quando diventa assessore. Cinque anni dopo i gaviesi la scelgono come sindaco, carica che mantiene fino al 2020,quando decade in seguito alle dimissioni della maggioranza dopo l’avvio dell’indagine a carico del vicesindaco Nicoletta Albano. A settembre nel 2020 torna in Consiglio comunale con la nuova maggioranza guidata da Carlo Massa. Fino alla fine è sempre stata presente alle sedute dell’assemblea cittadina.